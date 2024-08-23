У Курській області з’явилася українська військова комендатура: у Суджі вводиться комендантська година

Україна показує, що залишається у Курській області надовго

На підконтрольних Україні територіях Курської області з’явилася військова комендатура та запроваджується комендантська година. Місцевих мешканців вже про це поінформували.

Відповідними знімками поділився telegram-канал "Реальна війна". Там зазначили, що це все робиться задля безпеки місцевих жителів.

На фотографіях із Суджі помітно, що в місті з’явилися оголошення російською та українською мовами, в яких місцевих мешканців ставлять перед фактом, що в місті діятиме комендантська година з 17:00 до 10:00 щоденно.

Мешканців попросили не залишати вдома у цей період, але якщо є невідкладна потреба це зробити, то їм треба мати при собі документи, а також виконувати вимоги представників військової комендатури.

Також там показали відео спілкування однієї з місцевих мешканок із представниками комендатури. Як видно на кадрах, чоловік в українській формі каже, що вони здійснюватимуть обходи, щоб дізнатися, чи немає у місцевих якихось потреб.

Нагадаємо, у Курській області напередодні побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, що Суджа зазнала певних пошкоджень після зіткнень між українською армією та російськими строковиками.