ЗСУ просунулись вглиб Курщини, окупанти перекидають резерви: що зараз відбувається на новому фронті (карта)

Окупанти не виводять війська з найгарячішого напрямку

На тлі операції ЗСУ в Курській області окупанти готуються до перекидання сил, тим часом наші бійці просунулись на схід від Суджі. Наразі на Курщині у місті Рильськ населення закликають евакуюватися.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на слова губернатора області Романа Алєхіна, який підкреслив, що місто треба покинути "поки це можливо".

У своєму звернені він порівняв ситуацію в Рильську з іншими прикордонними містами, такими як Суджа, Коренево і Глушково, закликаючи містян не зволікати та "не чекати до останнього".

Зауважимо, що відстань від Рильська до зайнятих ЗСУ територій становить 22 км, а до кордону України понад 30 км.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мають успіхи в Курській області. На оновленій мапі видно, що українські сили просунулися у східну Комарівку. Наші військові захопили Семенівку і просунулися в південну Левшинку та в північну Мартинівку (на північний схід від Суджі).

Водночас російські джерела стверджують, що сили РФ відбили українські атаки у цьому районі. За їх же даними наразі, йдуть запеклі бої в районах Глушково, Коренево, Суджа та Бєлова в Курській області.

Зауважимо, ISW пише, що росіяни стягують до Курщини сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей. Адже окупанти прагнуть стабілізації лінії фронту і покращення командування.

Водночас Bloomberg каже, що російське командування вирішило не виводити війська з Донецької області України, де окупанти тиснуть у напрямку Покровська. Видання додає, що Росія могла перекинути у Курську область частину військ з України, але це не ті війська, які задіяні безпосередньо на передовій та пекельних напрямках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що диктатор РФ Володимир Путін готує "суворе покарання" через операцію ЗСУ в Курській області.