Україна повинна захищати себе

США дозволили Україні використати отриману американську зброю на території Курської області. Тим часом диктатор РФ Володимир Путін погрожує "суворим покаранням" за вторгнення Збройних сил (ЗСУ).

Заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Вашингтон дозволяє нашій державі вести вогонь у відповідь, задля захисту від російських атак із прикордонного регіону та Курської області.

"Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Ми підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою, це не зміниться", — сказала вона.

За словами Сінгх, Україна може захищати себе від російських атак в межах Курщини також. Але не все західне озброєння можна для цього використовувати, адже під час промови про ракети ATACMS нічого не сказали.

Водночас посол Росії в США Антов заявив: "Путін ухвалив рішення про "суворе покарання" за вторгнення ЗСУ в Курську область". Що саме планує диктатор не розголошується, проте Україні вчергове погрожують через проведення операції на Курщині.

Нагадаємо, росіяни можуть здійснити ядерну провокацію на Курській атомній електростанції. До справи вже особисто підключився російський диктатор Володимир Путін.

Раніше "Телеграф" писав, що Курська операція ЗСУ може бути марною. За яких умов, розповіли в Bloomberg.