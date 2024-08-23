Украина должна защищать себя

США разрешили Украине использовать полученное американское оружие на территории Курской области. В то же время диктатор РФ Владимир Путин угрожает "строгим наказанием" за вторжение Вооруженных сил (ВСУ).

Заместительница официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что Вашингтон позволяет нашему государству вести ответный огонь, для защиты от российских атак с приграничного региона и Курской области.

"Мы начинаем лучше понимать, что делают украинцы в Курске. Наша политика позволяет им участвовать в таких контрударах. Мы поддерживаем Украину в том, что ей нужно на поле боя, это не изменится", — сказала она.

По словам Сингх, Украина может защищать себя от российских атак в пределах Курщины тоже. Но не все западное вооружение можно использовать для этого, ведь во время речи о ракетах ATACMS ничего не сказали.

В то же время посол России в США Антов заявил: "Путин принял решение о "строгом наказании" за вторжение ВСУ в Курскую область". Что именно планирует, диктатор не разглашается, однако Украине в очередной раз угрожают из-за проведения операции на Курщине.

Напомним, россияне могут осуществить ядерную провокацию на Курской атомной электростанции. К делу лично подключился российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Телеграф писал, что Курская операция ВСУ может быть бесполезной. При каких условиях, рассказали в Bloomberg.