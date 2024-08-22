Установка укрытий и отмена выборов вместо "Киев за три дня": что происходит в Курской области (фото и видео)

Война вернулась на территорию страны, которая ее развязала

Продолжается операция ВСУ в Курской области и жизнь обычных россиян там становится не только все более унылой, но и опасной. На остановках общественного транспорта в самом Курске, а также в Курчатове и Железногорске установят железобетонные укрытия. Кроме того, на Курщине отменили проведение выборов местных депутатов в нескольких районах.

Об установке укрытий в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что такое решение было принято оперативным штабом.

"По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий — в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", — заявил он.

Как уточнил Смирнов, в Железногорске будут установлены 10 железобетонных укрытий. В Курчатове, который расположен в 65 км от границы с Украиной и где находится Курская АЭС, также установят укрытия, их количество и места установки определяются.

"Также в настоящее время оперативным штабом прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах на территории нашего региона", — добавил чиновник.

Кроме того, в нескольких районах Курской области отложили проведение выборов местных депутатов, которое должно было пройти с 28 августа по 5 сентября, сообщила ЦИК РФ. В частности речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.

Как сообщал "Телеграф", украинские воины взяли под контроль еще часть территории РФ, в том числе поселок Краснооктябрьское. В результате часть российских войск оказалась"в котле".