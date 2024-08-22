Встановлення укриттів та скасування виборів замість "Київ за три дні": що відбувається у Курській області (фото та відео)

Війна повернулася на територію країни, яка її розв’язала

Триває операція ЗСУ в Курській області і життя звичайних росіян там стає не тільки дедалі похмурішим, а й небезпечнішим. На зупинках громадського транспорту в самому Курську, а також у Курчатові та Желєзногорську встановлять залізобетонні укриття. Крім того, на Курщині скасували проведення виборів місцевих депутатів у кількох районах.

Про встановлення укриттів у Telegram повідомив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов. Він наголосив, що таке рішення було ухвалено оперативним штабом.

"На моє доручення адміністрація міста Курска визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів — у місцях масового скупчення людей. Плануємо оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі", — заявив він.

Як уточнив Смирнов, у Желєзногорську буде встановлено 10 залізобетонних укриттів. У Курчатові, який розташований за 65 км від кордону з Україною і де знаходиться Курська АЕС, також встановлять укриття, їх кількість та місця встановлення визначаються.

"Також наразі оперативним штабом опрацьовується питання щодо встановлення залізобетонних конструкцій та в інших населених пунктах на території нашого регіону", — додав чиновник.

Крім того, у кількох районах Курської області відклали проведення виборів місцевих депутатів, яке мало пройти з 28 серпня по 5 вересня, повідомила ЦВК РФ. Зокрема йдеться про Біловський, Великосолдатський, Глушківський, Коренівський, Суджанський, Хомутівський райони та місто Льгов.

Як повідомляв "Телеграф", українські воїни взяли під контроль ще частину території РФ, зокрема селище Краснооктябрьскоє. В результаті частина російських військ виявилася "у котлі".