Вперше з початку наступу: Зеленський приїхав на кордон із Курською областю, розповів нові деталі (відео)

Глава держави заслухав інформацію

Президент України Володимир Зеленський уперше з початку операції у Курській області відвідав прикордоння Сумщини. Він провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також начальником Сумської військової адміністрації Володимиром Артюхом.

Відповідне відео зустрічі було опубліковано в офіційному Telegram-каналі глави держави. Зазначається, що президентом було заслухано інформацію від Сирського про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту.

"Повідомив про кроки щодо посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У певних районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і є поповнення обмінного фонду", — йдеться у повідомленні.

Водночас начальник Сумської ОВА також доповів про ситуацію в Сумській області після початку Курської операції. За його словами, зараз вже спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

"Особлива увага — координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонних, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у певні райони Курської області", — йдеться у пості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль ще частину території Курської області. Частина російських військ опинилась у "котлі".