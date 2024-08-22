Впервые с начала наступления: Зеленский приехал на границу с Курской областью, рассказал новые детали (видео)

Глава государства заслушал информацию

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала операции в Курской области посетил приграничье Сумщины. Он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

Соответствующее видео встречи было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства. Отмечается, что президентом была заслушана информация от Сырского об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта.

"Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", — говорится в сообщении.

В то же время начальник Сумской ОВА также доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. По его словам, сейчас уже наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

"Отдельное внимание – координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", — говорится в посте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль еще часть территории Курской области. Часть российских войск оказалась в "котле".