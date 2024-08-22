Россияне могут устроить ядерную провокацию на Курской АЭС: к делу уже подключился Путин

Все идет к именно такому сценарию

Россияне могут совершить ядерную провокацию на Курской атомной электростанции. К делу уже лично подключился российский диктатор Владимир Путин.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко. По его словам, оккупанты хотели, чтобы украинские войска пошли на АЭС, чтобы обвинить их в угрозе ядерного террора. Однако их планы не сбылись.

"Что ж, желаемый сценарий россиян со штурмом Силами обороны Курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме рассыпался, но альтернативного у них нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Путин", — говорится в сообщении.

Российский "президент" заявил, что якобы ночью ВСУ попытались атаковать АЭС. Однако как отмечает Коваленко, это абсолютная ложь.

"Чистое вранье, вышедшее после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в минувшую пятницу", — пояснил он.

Также руководитель ЦПД подчеркнул, что сценарий с ядерной провокацией от россиян не исключен.

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и попытаться вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны России вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин", — резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне запустили фейк про "химическую атаку", которую якобы устроили ВСУ в Курской области. Они объяснили такие заявления тем, что якобы украинские защитники не смогли прорвать оборону и перешли к таким действиям.