Росіяни можуть влаштувати ядерну провокацію на Курській АЕС: до справи вже підключився Путін

Все йде саме до такого сценарію

Росіяни можуть здійснити ядерну провокацію на Курській атомній електростанції. До справи особисто підключився російський диктатор Володимир Путін.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко. За його словами, окупанти хотіли, щоб українські війська пішли на АЕС, щоб звинуватити їх у загрозі ядерного терору. Проте їхні плани не справдилися.

"Що ж, бажаний сценарій росіян зі штурмом Силами оборони Курської АЕС для подальшого звинувачення в ядерному тероризмі розсипався, але альтернативного вони не мають, тому до пропаганди загрози ядерного терору підключився Путін", — йдеться в повідомленні.

Російський "президент" заявив, що нібито вночі ЗСУ спробували атакувати АЕС. Однак, як зазначає Коваленко, це абсолютна брехня.

"Чиста брехня, що вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській та Запорізькій АЕС минулої п’ятниці", — пояснив він.

Також керівник ЦПД наголосив, що сценарій з ядерною провокацією від росіян не виключений.

"Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і спробувати вивести її на міжнародний рівень. Як і говорив, загроза ядерної провокації з боку Росії є цілком реальною, оскільки до справи вже включився особисто Путін", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни запустили фейк про "хімічну атаку", яку нібито влаштували ЗСУ у Курській області. Вони пояснили такі заяви тим, що нібито українські захисники не змогли прорвати оборону та перейшли до таких дій.