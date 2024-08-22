Путін звинуватив ЗСУ у спробі удару по Курській АЕС: звернувся "по допомогу"
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Російський президент сподівається на допомогу міжнародних спеціалістів
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у спробі удару по Курській АЕС. Російський диктатор заявив, що вже доповів про це МАГАТЕ.
Про це Путін сказав під час наради щодо ситуації у Курській, Бєлгородській та Брянській областях з керівниками уряду та регіонів.
"Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по атомній електростанції", — сказав російський диктатор.
Він не уточнив, чим саме ЗСУ намагалися атакувати Курську АЕС. Проте Росія вже проінформувала Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) про інцидент. За словами Путіна, йому пообіцяли надіслати спеціалістів для оцінки ситуації.
"Сподіваюся, що зрештою це буде з їхнього боку зроблено", — резюмував президент РФ.
Губернатор Курської області Роман Старовойт додав, що зараз ситуація на Курській АЕС стабільна, все працює у штатному режимі. Керівництво "Росатому" 22 серпня вже встигло відвідати станцію та провести нараду.
Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни розганяють фейк про "хімічну атаку" ЗСУ у Курській області. Нібито українські військові не можуть прорвати оборону росіян, тож вдалися до таких хитрощів.