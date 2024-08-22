Путин обвинил ВСУ в попытке удара по Курской АЭС: обратился "за помощью"

Российский президент надеется на помощь международных специалистов

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке удара по Курской АЭС. Российский диктатор заявил, что уже доложил об этом в МАГАТЭ.

Об этом Путин сказал во время совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях с руководителями правительства и регионов.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — сказал российский диктатор.

Он не уточнил, чем именно ВСУ пытались атаковать Курску АЭС. При этом Россия уже проинформировала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) об инциденте. По словам Путина, ему пообещали прислать специалистов для оценки ситуации.

"Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", — резюмировал президент РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт добавил, что сейчас ситуация на Курской АЭС стабильная, все работает в штатном режиме. Руководство "Росатома" 22 августа уже успело посетить станцию и провести совещание.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне разгоняют фейк про "химическую атаку" ВСУ в Курской области. Якобы украинские военные не могут прорвать оборону россиян, поэтому прибегли к таким хитростям.