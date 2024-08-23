ВСУ продвинулись вглубь Курщины, оккупанты перекидывают резервы: что сейчас происходит на новом фронте (карта)

Оккупанты не выводят войска с самого горячего направления

На фоне операции ВСУ в Курской области оккупанты готовятся к перекидыванию сил, тем временем наши бойцы продвинулись к востоку от Суджи. На Курщине в городе Рыльск население призывают эвакуироваться.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на слова губернатора области Романа Алехина, который подчеркнул, что город нужно покинуть "пока это возможно".

В своем обращении он сравнил ситуацию в Рыльске с другими приграничными городами, такими как Суджа, Коренево и Глушково, призывая горожан не откладывать и "не ждать до последнего".

Отметим, что расстояние от Рыльска до занятых ВСУ территорий составляет 22 км, а до границы Украины более 30 км.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ имеют успехи в Курской области. На обновленной карте видно, что украинские силы продвинулись в восточную Комаровку. Наши военные захватили Семеновку и продвинулись в южную Левшинку и в северную Мартыновку (к северо-востоку от Суджи).

В то же время российские источники утверждают, что силы РФ отразили украинские атаки в этом районе. По их же данным, идут ожесточенные бои в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белова в Курской области.

Отметим, ISW пишет, что россияне стягивают в Курщину силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей. Ведь оккупанты стремятся к стабилизации линии фронта и улучшению командования.

В то же время Bloomberg говорит, что российское командование решило не выводить войска из Донецкой области Украины, где оккупанты давят в направлении Покровска. Издание добавляет, что Россия могла перебросить в Курскую область часть войск из Украины, но это не те войска, которые задействованы непосредственно на передовом и горячем направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин готовит "строгое наказание" из-за операции ВСУ в Курской области.