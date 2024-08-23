В Курской области появилась украинская военная комендатура: в Судже вводится комендантский час

Украина показывает, что остается в Курской области надолго

На подконтрольных Украине территориях Курской области появилась военная комендатура и вводится комендантский час. Местных жителей уже об этом проинформировали.

Соответствующими снимками поделился telegram-канал "Реальная война". Там отметили, что это все делается ради обеспечения безопасности местных жителей.

На фотографиях с Суджи заметно, что в городе появились объявления на российском и украинском языках, в которых местных жителей ставят перед фактом о том, что в городе будет действовать комендантский час с 17:00 до 10:00 ежедневно.

Жителей попросили не покидать дома в этот период, но если есть неотложная надобность это сделать, то им надо иметь при себе документы, а также исполнять требования представителей военной комендатуры.

Также там показали видео общения одной из местных жительниц с представителями комендатуры. Как видно на кадрах, мужчина в украинской форме говорит, что они будут совершать обходы, чтобы узнать нет ли у местных каких-то потребностей.

Напомним, в Курской области накануне побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, что Суджа получила определенные повреждения после столкновений между украинской армией и российскими срочниками.