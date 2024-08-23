Не лише наступ у Курську: генерал Годжес розповів про "ширший план" України щодо РФ

Наступ на Курщині є частиною більшого плану

Операція Збройних Сил України в Курській області триває і просування углиб території РФ сягає вже 35 кілометрів. Російські війська натомість ведуть маневрену оборону, намагаючись не допустити подальшого успіху українських підрозділів.

Про актуальні цілі та наслідки контрнаступу в Курській області в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Бен Годжес, генерал-лейтенант армії США, колишній командувач сухопутними військами Штатів в Європі.

Американський генерал зазначає: хоча всі цілі операції достеменне невідомі та не мають такими бути, він виокремлює деякі головні задачі, які, ймовірно, зараз переслідує українське командування.

"По-перше, президент Зеленський сказав, що метою є створення великої буферної зони на російській стороні в Курській області, що є важливим, оскільки росіяни використовували цей район у минулому для атак проти українських цивільних, убиваючи мирних жителів, а також для наземних операцій у напрямку Сум, наприклад. Тож важливою метою є очищення цієї території, щоб запобігти її використанню російською стороною".

По-друге, українська операція вже змінила динаміку війни.

"Протягом останніх кількох місяців надходили здебільшого погані новини через поступове російське просування на Сході. Тепер же росіяни мають серйозну проблему, яку їм потрібно вирішити", — пояснює він.

По-третє, завдяки просуванню на російську територію Київ може розмістити у Курській області засоби ураження для ефективних ударів вглиб РФ.

"Завдяки створенню цього, що я називаю, плацдармом, Україна тепер може посунути свої власні далекобійні системи далі на територію Росії, з яких вони можуть завдати ударів по російських аеродромах, нафтовій та газовій інфраструктурі тощо, оскільки США та інші країни не дозволяють Україні використовувати надане ними озброєння для таких цілей".

Усе згадане ставить Москву перед вибором, додає генерал:

"Це ставить Кремль перед дилемою. Ігнорувати це? Відвести війська з інших місць? Як вони будуть розбиратися з цим? Звісно, українські війська вже захопили газовий вузол у Суджі, що потенційно має величезний економічний, а також практичний вплив на Росію. АЕС в Курську також, можливо, перебуває під загрозою. Можна побачити потенціал, який це створює для будь-яких майбутніх переговорів, а також величезний внутрішній тиск на Кремль".

Утім, на думку Бена Годжеса, контрнаступ на Курщині є лише "частиною ширшого плану". Одночасно з контролем над понад 90 населеними пунктами РФ, українські сили продовжують вести "багатовимірні операції", завдаючи точних ударів по нафтогазових терміналах та знищуючи російські кораблі й аеродроми.

"Це не випадковість. Це блискуче планування та вибір цілей з боку Генерального штабу України та ГУР, які дозволяють досягти всіх ефектів одночасно, заскочивши росіян зненацька. Я вражений", — дає оцінку генерал Годжес.

Повне інтерв’ю з екскомандувачем сухопутними військами США в Європі читайте на сайті "Телеграфу" наступного тижня.

Також "Телеграф" розповідав про те, як змінився настрій росіян у Курській области. Опитування показало, що жителі прикордонного району стали інакше дивитися на війну в Україні.