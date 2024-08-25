"Ми зайшли, а там...": Зеленський розповів, що відкрила Курська операція та для чого вона

Ми їх зупинили, ми зірвали їх наступальну операцію, — президент

Курська операція – це частина великої військово-політичної операції. Все, що ми робимо, – тільки для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представникам індійських ЗМІ. Зустріч відбулася у неділю, 25 серпня.

"Росія підготували вторгнення на Харківщину і хотіла окупувати півторамільйонне місто Харків. Ми їх зупинили, ми зірвали їх наступальну операцію. Наступний їхній крок був на півночі нашої держави, як раз з міста Суми, з боку Курської області. Вони вже все підготували", — розповів Зеленський про плани Росії.

"Різниця в тому, що ми завдали превентивного удару, щоб вони цього не зробили", — підкреслив президент.

Путін окуповує Україну і при цьому не думає про власні території, зауважив Зеленський. За його словами це чудово ілюструє, зокрема, робота російської ППО вглибині РФ.

"Вони б’ють по нашій енергетиці, ми б’ємо по їх, по їх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Все перевірили. Ми зайшли, а там щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, навколо Санкт-Петербурга. А ППО у звичайних містечках, містах, зокрема у Курській області, куди ми швидко зайшли — його нема", — сказав президент.

Звісно, там є військові, там є військова техніка, але потужних систем ППО там немає, підкреслив Зеленський.

"Путін повинен почати відчувати цю війну і він буде її відчувати. У нас немає більшого ніякого шансу. Тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії, вбивати наших дітей", — мовив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що після появи у Курській області української військової комендатури, у Суджі вводиться комендантська година.