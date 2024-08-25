"Мы зашли, а там...": Зеленский рассказал, что открыла Курская операция и для чего она

Мы их остановили, мы сорвали их наступательную операцию, — президент

Курская операция – это часть крупной военно-политической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями индийских СМИ. Встреча прошла в воскресенье, 25 августа.

"Россия подготовила вторжение на Харьковщину и хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков. Мы их остановили, мы сорвали их наступательную операцию. Следующий их шаг был на севере нашего государства, как раз из города Сумы, со стороны Курской области. Они уже все подготовили", — рассказал Зеленский о планах России.

"Разница в том, что мы нанесли превентивный удар, чтобы они этого не сделали", — подчеркнул президент.

Путин оккупирует Украину и при этом не думает о собственных территориях, отметил Зеленский. По его словам, это прекрасно иллюстрирует, в частности, работа российской ПВО в глубине РФ.

"Они бьют по нашей энергетике, мы бьем по их, по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверили. Мы зашли, а там чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, ПВО есть вокруг Москвы, вокруг Санкт-Петербурга. А ПВО в обычных городках, городах, в частности в Курской области, куда мы быстро зашли — его нет», — сказал президент.

Конечно, там есть военные, там есть военная техника, но мощных систем ПВО там нет, подчеркнул Зеленский.

"Путин должен начать чувствовать эту войну и он будет ее чувствовать. У нас нет больше никакого шанса. Потому что иначе, если вы его не останавливаете, если дипломаты мира не хотят его изолировать тотально, он будет продолжать свои военные действия, убивать наших детей", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после появления в Курской области украинской военной комендатуры, в Судже вводится комендантский час.