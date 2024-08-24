Курская операция: в ISW подтвердили продвижение ВСУ на важном направлении (карта)

Вообще боестолкновения 22 и 23 августа шли по всей линии фронта в Курской области.

Вооруженные силы Украины в течение нескольких суток продвинулись в районе Суджи, во временно контролируемой россиянами Курской области. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные еще 22 августа – они демонстрируют незначительное продвижение ВСУ в южной части Русской Конопельки к востоку от Суджи.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 23 августа. Отмечается, что российские "военкоры" также утверждают, что ВСУ продвинулись севернее н/п Мартыновка вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Кроме того, российские источники заявили о боях восточнее Суджи в районе н/п Саморядово и Козыревка. В этом районе, скорее всего, действуют украинские мобильные группы войск. Также россияне заявили о возвращении контроля над н/п Спальное и Крупец, но проверить эту информацию невозможно, а Украина этого не подтверждала.

Непонятной остается ситуация в районе Кореневого – россияне заявляют о якобы отражении украинской атаки возле Александровки. Также российские "военкоры" заявили о занятии позиций на западе от Кореневого, подтвердить эту информацию невозможно.

Напомним, в Курской области накануне побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, что Суджа получила определенные повреждения после столкновений между украинской армией и российскими срочниками.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько военных нужно России, чтобы остановить и изгнать ВСУ из Курской области. По словам военного, Путину и его солдатам следует менять тактику боев, если они хотят вернуть себе свои земли.