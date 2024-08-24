Курська операція: в ISW підтвердили просування ЗСУ на важливому напрямку (мапа)

Загалом боєзіткнення 22 та 23 серпня йшли по всій лінії фронту в Курській області

Збройні сили України протягом кількох діб просунулися в районі Суджі в тимчасово контрольованій росіянами Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані ще 22 серпня – вони демонструють незначне просування ЗСУ в південній частині Руської Конопельки на схід від Суджі.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 серпня. Зазначається, що російські "воєнкори" також стверджують, що ЗСУ просунулися на північ від н/п Мартинівка вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Окрім того, російські джерела заявили про бої на схід від Суджі в районі н/п Саморядово і Козирівка. В цьому районі, скоріше за все, діють українські мобільні групи військ. Також росіяни заявили про повернення контролю над н/п Спальне і Крупець, але перевірити цю інформацію неможливо, а Україна цього не підтверджувала.

Незрозумілою залишається ситуація в районі Кореневого – росіяни заявляють про нібито відбиття української атаки біля Олександрівки. Також російські "воєнкори" заявили про зайняття позицій на заході від Кореневого, підтвердити цю інформацію неможливо.

Нагадаємо, у Курській області напередодні побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, що Суджа зазнала певних пошкоджень після зіткнень між українською армією та російськими строковиками.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки військових потрібно Росії, щоб зупинити та вигнати ЗСУ з Курської області. За словами військового, Путіну та його солдатам потрібно змінювати тактику боїв, якщо вони хочуть повернути собі свої землі.