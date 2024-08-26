РФ влаштувала масований обстріл України: де чути вибухи, що відомо станом на зараз (оновлюється)

Після вибухів в українців почала зникати електрика

У понеділок, 26 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона пов'язана не тільки з вильотом МіГ-31, але й з тим, що у повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. Військові пообіцяли додаткове інформування у разі пусків крилатих ракет.

10:14 — На Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Один поранений. У 4 районах пошкоджені приватні будинки внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, — очільник ОВА Кравченко.

10:07 — Міністр енергетики Герман Галущенко: ситуація в енергетиці "складна", введено режим екстрених відключень електроенергії.

10:04 — Загинув цивільний чоловік у Запорізькій області. Ворог завдав удару поряд з приватним будинком, — очільник ОВА Іван Федоров.

10:00 — КМВА розгортає Пункти Незламності по Києву.

09:52 — Збиття крилатої ракети на межі Закарпатської та Львівської областей, – ОВА.

09:49 — через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення, — мер Андрій Садовий.

09:40 — У Львівській області атаковані енергетичні об'єкти. У Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

09:30 — один загиблий на Дніпропетровщині, 69-річний чоловік. Такими є попередні дані ОВА, інформацію уточнюють.

09:28 — Потяги та електропоїзди УЗ після наймасованішого за це літо обстрілу лише відхилились від графіка, але не скасовані. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком.

"У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух", — йдеться в повідомлення УЗ.

09:23 — у Тернопільській області пролунали вибухи.

09:20 — у Львові, Хмельницькому, Житомирі зникла електрика.

09:19 — Вибухи в Івано-Франківській області.

09:18 — вибухи у Луцьку призвели до загибелі однієї людини. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, — мер Ігор Поліщук. Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

09:15 — у Рівному пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляють про відсутність електрики. Також видно дим:

Дим у Рівному

09:06 — відключення світла та води фіксують у ряді районів столиці. Мер Києва Кличко повідомляє, що це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

"Київводоканал" повідомляє про відсутнє водопостачання у 4 районах столиці: Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському.

09:04 — у Києві знову гримить серія вибухів.

08:59 — вибухи в Броварах.

08:55 — вибухи у Рівному та на Житомирщині. А також повідомляють про вибухи в Луцьку.

08:51 — в деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються. Пише мер міста Ігор Сапожко.

08:51 — вибухи в Тернопільській області

08:50 — вибухи на Львівщині.

08:48 — У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив міський голова Поліщук. Дані про травмованих уточнюються.

08:46 — Повідомляють про роботу ППО на Вінниччині.

08:44 — вибухи в Одесі та Запоріжжі.

08:41 — вибухи у Вінниці.

08:39 — повідомляють про ракети на Закарпатті.

08:36 — вибухи в Одесі. Повідомляє кореспондент "Телеграфу". Після вибухів в Одесі почалися перебої зі світлом.

08:33 — серія потужних вибухів на Київщині. У Києві почалися перебої зі світлом та водою після вибухів, пишуть місцеві паблики.

08:28 — у Луцьку працює ППО.

08:26 — вибухи на Київщині. Повідомляє кореспондент "Телеграфу". Ймовірно працює ППО.

08:25 — вибухи у Кременчуці на Полтавщині.

08:21 — вибухи у Хмельницькому та Вінниці.

08:19 — повторні вибухи в Дніпрі.

08:18 — вибухи у Запоріжжі. Пишуть моніторингові канали.

08:16 — вибухи у Дніпрі. Повідомляє кореспондент "Телеграфу".

08:15 — в Хмельницькому чути вибухи. Пишуть місцеві канали.

08:13 — на Київщині працює ППО. Пишуть пібліки Київщини.

08:08 — на Дніпропетровщині працює ППО. Нібито є збиття, пишуть місцеві пабліки.

08:05 — вибухи у Харкові. Пише 24 Канал. Харківщина під балістичним обстрілом, пишуть монітори.

08:01 — вибухи у Кременчуці та Кривому Розі.

07:58 — у ПС України повідомили, що летить ракета на Дніпро.

07:56 — У Кропивницькому чути вибухи. Пише 24 Канал.

7:52 — пишуть про вибухи у Вінницькій області. Попередньо робота ППО по дронах

07:50 — повідомляють про політ ракети на Полтавщині.

07:48 — дві ракети на Черніговщині. Пишуть у ПС України.

07:47 — Входження крилатих ракет (далі КР) у повітряний простір України.

"3х групи КР "Калібр": Миколаївська область. Вектор: Вознесенський район. 2х групи КР Х-101 через Сумську область. Курс Західний", — повідомляють монітори.

07:42 — Повідомляють про виліт 6х Ту-22М3. Загроза пуску ракет Х-22.

07:40 — Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

07:40 — Ракета з Херсонщини у північно-західному напрямку. Повідомили в ПС України.

07:36 — повідомлять про БпЛА у Чернігівській області.

07:34 — за даними пабліка "Миколаївський Ваньок", ймовірно здійснені пуски бортами Ту-95мс.

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"Очікуємо ракети протягом наступних 30 хвилин, якщо пуски дійсно були. також, було повідомлення пів години тому про пуски Калібрів, на щастя зараз не підтверджується. Але пуски все ще можуть бути, до 08:00 чекаємо на крилаті ракети морського базування в нашому повітряному просторі. Будь ласка, реагуйте на тривоги та попередження", — йдеться у повідомленні.

07:24 — моніторингові канали повідомляють про можливі пуски ракет "Калібр". Залп не уточнюється.

07:08 — Попередньо, бомбардувальники ту-95мс здійснили пусковий маневр.

07:07 — Станом на цю хвилину БпЛА фіксують:

Сумська/Чернігівська : 4х БпЛА — Конотопський/Ніжинський райони. Курс Західний.

: 4х БпЛА — Конотопський/Ніжинський райони. Курс Західний. Житомирська : 2х БпЛА повз Коростень. Курс Західний.

: 2х БпЛА повз Коростень. Курс Західний. Миколаївська : 8х БпЛА транзитом. Курс Північно-Західний.

: 8х БпЛА транзитом. Курс Північно-Західний. Київська: 2х БпЛА на Захід від Києва. Курс Південний.

2х БпЛА на Захід від Києва. Курс Південний. Харківська /Полтавська: 6х БпЛА Шахід/Гербера у Полтавському/Богодухівському районах.

/Полтавська: 6х БпЛА Шахід/Гербера у Полтавському/Богодухівському районах. Черкаська: 1х БпЛА повз Черкаси.

07:06 — Повітряна тривога все ще триває.

6:52 — "шахед" підлітає до Ірпеня та в напрямку на Обухів. Пишуть моніторингові канали.

6:49 — кореспондент "Телеграфу" повідомляє про вибухи на Сумщині. Попередньо, працює ППО.

6:49 — також повідомляють про вибухи у Київській області. Ймовірно зараз працює ППО.

6:45 — Наразі за повідомленнями моніторингових каналів зафіксовано БПЛА:

Рівненщина→Волинь.

Житомирщина→Вінничина.

Одещина→Вінничина.

Київщина→Житомирщина.

Київщина→Бровари/Вишгород/Київ.

Черкащина→Київщина.

Полтавщина→Черкащина.

Сумщина→Чернігівщина.

Сумщина→Полтавщина.

Харківщина→Полтавщина.

Дніпропетровщ→Кіровоградщина.

Миколаївщина→Кіровоградщина.

Херсонщина→Миколаївщина.

Море→Херсонщина.

6:12 — по всій території України оголошено повітряну тривогу. У повітрі РФ фіксують взліт Міг-31к

6:00 — на Київщині пролунали потужні вибухи.

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