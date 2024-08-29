Гучний ранок в Севастополі: в Криму пролунали вибухи, подробиці

Навіть Кримський міст перекривали

У ніч на 29 серпня на території тимчасово окупованого Криму в Севастополі лунали вибухи. Нібито російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони.

Про це писали місцеві канали, посилаючись на голову міста Михайла Развожаєва. За словами якого, ППО збила всі БПЛА.

"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збито 2 БПЛА над акваторією моря", — йдеться у повідомлені.

Развожаєв каже, що о 3:40 почалась атака на Крим. І тоді було збито два українські безпілотники. При цьому руйнувань та постраждалих немає.

Водночас деякі канали стверджують, що вибухів у Севастополі в ніч на 29 серпня місцеві не чули. До того ж о 4 ранку у мережі з'явилась інформація, що Кримський міст нібито знову перекрито. І вже через 40 хвилин, після нібито успішного відбиття атаки, проїзд відновили.

Нагадаємо, нещодавно Саратовську область Росії атакували дрони. Російська влада заявила, що там "є факти влучання уламків у житлові будинки". ППО нібито збила усі дрони, але внаслідок падіння уламків постраждали люди. Зокрема, одну жінку госпіталізували у важкому стані.

Раніше "Телеграф" писав, що зранку 29 серпня в Києві пролунала низка вибухів. Попередньо, столицю атакували російські дрони. Наша ППО успішно відбила атаку.