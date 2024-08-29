У Києві лунають потужні вибухи: подробиці

Наслідки атаки уточнюються

У четвер, 29 серпня, російські війська намагались атакувати Київ ударними дронами "шахед". У столиці та області лунали вибухи. Попередньо працює ППО.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи в Києві, що відомо

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби викликали в Деснянський район. Там за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце. Очільник столиці додав, що горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також він писав, що у Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

"Екстрені служби прямують для перевірки", — додав він.

Також внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

"На місце виїхали оперативні служби", — додав Сергій Попко, начальник КМВА.

"За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується" — уточнив Кличко.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти ввечері 26 серпня атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Мішенню для них вчергове став цивільний об'єкт – попередньо, за даними місцевих каналів, ракети влучили в готель, де перебувало багато цивільних, є загиблі та поранені, під завалами можуть бути люди.