Масштаби вражають: у мережі показали, звідки і як летіли російські ракети і дрони по Україні (карта)

Армія РФ могли використати дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування

У понеділок, 26 серпня, Україна пережила найбільшу за останній час ракетно-дронову атаку. Внаслідок чого постраждало 15 регіонів.

"Телеграф" показав траєкторію польоту ворожих ракет. Фото опублікували у львівських пабліках.

На карті помітно, що більшість російської зброї тримали курс на західні регіони. До речі, там також лунали вибухи і пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури.

Російські війська запускали зброю з аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ, мису Чауда в Криму, а також з аеродрому Халіно, який знаходиться у Курській області.

Також в мережі показали карту з наслідками атаки РФ по Україні станом на зараз.

Аналітики Defense Express повідомляють, що для атаки українських міст 26 серпня росіяни могли використати дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.

Ця атака була здійснена після довготривалої паузи РФ. Адже протягом усього серпня та більшої частини липня ворог здебільшого атакував лише Shahed-ми, або незначною кількістю ракет. А остання масштабна комбінована атака пройшла ще 8 липня, коли ворог використав 38 ракет різних типів, включно з "Цирконом" та "Кинжалом".

Атака 26 серпня, почалась ще з опівночі заходженням у повітряний простір України десятків Shahed-ів, які ворог направляв хвилями до ранку.

Наразі ракетна загроза припинилась. Проте російські далекобійні дрони все ще кружляють у повітрі, пишуть Повітряні сили.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ.