Обізвав Путіна і розкрив подробиці: Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
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РФ знову била по критичній цивільній інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Глава держави повідомив актуальні подробиці та жорстко охарактеризував Путіна.
Про це він заявив я свого позачергового відеозвернення. За словами Зеленського, ранкова атака була однією з наймасовіших. Також вона була комбінованою.
"Більше сотні ракет різних типів і близько сотні "шахедів", — розповів президент.
Президент наголосив, що ціллю цинічного удару знову була критична громадянська інфраструктура України.
"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо", — сказав президент.
Коментуючи атаку, Зеленський назвав Путіна хворою істотою, яка не зраджує собі. Однак, на його думку, диктатор робить це, доки світ дозволяє йому це робити.
"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", — резюмував він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як люди переживали масовану атаку РФ.