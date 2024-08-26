Обізвав Путіна і розкрив подробиці: Зеленський прокоментував масовану атаку РФ

РФ знову била по критичній цивільній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Глава держави повідомив актуальні подробиці та жорстко охарактеризував Путіна.

Про це він заявив я свого позачергового відеозвернення. За словами Зеленського, ранкова атака була однією з наймасовіших. Також вона була комбінованою.

"Більше сотні ракет різних типів і близько сотні "шахедів", — розповів президент.

Президент наголосив, що ціллю цинічного удару знову була критична громадянська інфраструктура України.

"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо", — сказав президент.

Коментуючи атаку, Зеленський назвав Путіна хворою істотою, яка не зраджує собі. Однак, на його думку, диктатор робить це, доки світ дозволяє йому це робити.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як люди переживали масовану атаку РФ.