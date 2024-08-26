Російський удар по Одесі: поранено 10-річного хлопчика, що відомо про його стан, оновлено (фото)

Ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру

Російські окупанти в понеділок, 26 серпня, влаштували масштабний обстріл України десятками "шахедів" а також крилатими та балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали у багатьох містах, зокрема й в Одесі, де внаслідок атаки постраждало четверо людей, серед яких — 10-річний хлопчик.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог здійснив по Одещині ракетний удар. Ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

"Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", — написав він.

UPD Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до семи людей. Він уточнив, що у лікарні в стані середнього ступеня важкості перебуває 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна.

Він додав, що уламками ракет пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Крім того, в Одеському районі є збої в електропостачанні. Над усуванням наслідків чергової російської атаки працюють всі відповідні служби.

У ДСНС показали наслідки падіння уламків російських ракет по Одесі. Пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту, на місті працюють рятувальники.

Як повідомляв "Телеграф", прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованої російської атаки 26 серпня постраждали 15 областей України. Ціллю стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів."Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.