Российский удар по Одессе: ранен 10-летний мальчик, что известно о его состоянии, обновлено (фото)

Враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, устроили масштабный обстрел Украины десятками "шахедов", а также крылатыми и баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели во многих городах, в том числе и в Одессе, где в результате атаки пострадали четыре человека, среди которых — 10-летний мальчик.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг нанес по Одесчине ракетный удар. Целью россиян стала энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

"В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.

UPD Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки по Одесчине возросло до семи человек. Он уточнил, что в больнице в состоянии средней степени тяжести находится 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины.

Он добавил, что обломками ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Кроме того, в Одесском районе есть сбои в электроснабжении. Над устранением последствий очередной российской атаки работают все соответствующие службы.

В ГСЧС показали последствия падения обломков российских ракет по Одессе. Повреждены частные дома и большое количество автотранспорта, в городе работают спасатели.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированной российской атаки 26 августа пострадали 15 областей Украины. Целью стала энергетическая инфраструктура. Есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.