В сети показали эпическое уничтожение ракеты в западных регионах: как это произошло (видео)

От увиденного перехватывает дух

В понедельник, 26 августа, во время масштабной воздушной атаки Силы ПВО сбили российскую ракету на границе Львовской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОВ Виктор Микита. Чиновник опубликовал сбивание крылатой ракеты на границе Закарпатской и Львовской областей.

"Работает Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ", — говорится в сообщении.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань.

Однако эксспикер ПС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что крылатую ракету на границе Львовской и Закарпатской областей сбил не пулеметчик, а зенитная ракета.

"ППОшка" сбила, а не пулемет, об этом сообщает сам стрелок в конце видео", — обратил внимание Игнат, добавляя что вражескую КР (крылатую ракету) догнала другая ракета.

Стоит отметить, что это одна из немногих атак, где ракеты долетели до западных регионов Украины.

Добавим, в результате российской массированной атаки 15 областей пострадали сегодня утром. Целью была энергетика, повреждение критической инфраструктуры.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара, о подготовке которого сообщали накануне Дня Независимости. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.

Ранее "Телеграф" писал, что министр энергетики Галущенко сделал нелестное заявление по поводу света. Он констатировал, что сложившаяся после обстрела ситуация является сложной.