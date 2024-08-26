В Луцке поврежден многоквартирный дом: есть погибший (обновляется)

Враг устроил массированные обстрелы нашей страны, о которых предупреждали на День Независимости

Во время масштабной российской атаки на Украину в понедельник, 26 августа, в Луцке поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. До этого он предупреждал, что в Луцке работает ПВО.

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем", — написал он в 9:05.

Руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что вблизи Луцка был сбит "шахед". Обломки рухнули на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. На месте работают все соответствующие службы. В 9:02 он сообщил о повторных взрывах в Луцке.

Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки взрывы прогремели в Днепре. Перед этим ряд мониторинговых пабликов сообщал об угрозе применения ракет Х-22. После этого в небо поднялся столб дыма.

Также громко было в Одессе. Раздались мощные взрывы, после которых в городе возникли перебои со светом.

Раздались также многочисленные взрывы в Харькове. Горожане сообщают о дыме.