У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий (оновлюється)

Ворог влаштував масованих обстріл нашої країни, про який попереджали на День Незалежності

Під час масштабної російської атаки на Україну у понеділок, 26 серпня, в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Перед цим він попереджав, що у Луцьку працює ППО.

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", — написав он о 9:05.

Керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька було збито "шахед". Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють усі відповідні служби. О 9:02 він повідомив про повторні вибухи у Луцьку.

Як повідомляв "Телеграф", під час російської атаки вибухи пролунали у Дніпрі. Перед цим низка моніторингових пабліків повідомляла про загрозу застосування ракет Х-22. Після цього у небо здійнявсі стовп диму.

Також гучно було в Одесі. Пролунали потужні вибухи, після яких у місті виникли перебої зі світлом.

Пролунали також численні вибухи у Харкові. Містяни повідомляють про дим.