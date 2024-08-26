Потужний удар по Одесі: окупанти поцілили в місто ракетами

Одеса стала однією з цілей масованої атаки

Російські окупанти в понеділок 26 серпня влаштували масштабний обстріл України. З боку РФ прилетіли десятки шахедів, крилатих та балістичних ракет. Під час тривоги пролунали потужні вибухи в Одесі.

Кореспондент "Телеграфа" повідомляє, що в місті почалися перебої з електроенергією. Місцеві джерела повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони. Попередньо, місто атакували чотирма ракетами. Скільки з них вдалося знешкодити невідомо. До кінця тривоги варто перебувати в укриттях.

Про перебої не тільки із електроенергією, а й з водою повідомляють із Приморського району. При цьому в деяких інших місцях електроенергія вже відновилась, проте водопостачання ще ні. Також спостерігаються певні проблеми зі швидкістю роботи інтернету, ймовірно через стрибок напруги. З-за міста повідомляють про дим.

Дим в Одесі

Раніше вибухи вже пролунали в інших областях України. Про них повідомляли у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Харкові, Луцьку. В столиці та в Запоріжжі також почалися перебої з енергопостачанням після звуків вибухів.

Про цілі окупантів наразі не повідомляється. Імовірно це могли бути інфраструктурні об'єкти — про це каже гендиректор "Ясно" Сергій Коваленко, він зазначає, що в столиці екстрені відключення.

"Телеграф" повідомляв про вибухи в Харкові, слідкуємо за ситуацією на Київщині. Наразі ракети фіксують в західній частині держави.