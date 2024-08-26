Мощный удар по Одессе: оккупанты целились в город ракетами

Одесса стала одной из целей массированной атаки

Российские оккупанты в понедельник 26 августа устроили масштабный обстрел Украины. Со стороны РФ прилетели десятки шахедов, крылатых и баллистических ракет. Во время тревоги раздались мощные взрывы в Одессе.

Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что в городе начались перебои с электроэнергией. Местные источники сообщают о работе сил противовоздушной обороны. Предварительно город атаковали четырьмя ракетами. Сколько из них удалось обезвредить неизвестно До конца тревоги следует находиться в укрытиях.

О перебоях не только с электроэнергией, но и с водой сообщают из Приморского района. При этом в других местах электроэнергия уже возобновилась, однако водоснабжения еще нет. Также наблюдаются определенные проблемы со скоростью работы интернета, вероятно, из-за скачка напряжения. За городом сообщают про дым.

Дым в Одесе

Ранее взрывы уже прогремели в других областях Украины. О них сообщалось в Днепре, Запорожье, Киеве, Харькове, Луцке. В столице и Запорожье также начались перебои с энергоснабжением после звуков взрывов.

О целях оккупантов пока не сообщается. Вероятно, это могли быть инфраструктурные объекты — об этом говорит гендиректор "Ясно" Сергей Коваленко. Он отмечает, что в столице экстренные отключения.

"Телеграф" сообщал о взрывах в Харькове, следим за ситуацией на Киевщине. В настоящее время ракеты фиксируют в западной части государства.