В мережі показали епічне знищення ракети у західних регіонах: як це відбулось (відео)

Від побаченого перехоплює дух

У понеділок, 26 серпня, під час масштабної повітряної атаки, Сили ППО збили російську ракету на межі Львівської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Посадовець опублікував збиття крилатої ракети на межі Закарпатської та Львівської областей.

"Працює Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ, – йдеться в повідомленні.

Обережно! На відео присутня нецензурна лайка.

Проте ексспікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що крилату ракету на межі Львівської та Закарпатської областей збив не кулеметник, а зенітна ракета.

"ППОшка" збила, а не кулемет, про це повідомляє сам стрілець у кінці відео", — звернув увагу Ігнат, додаючи що ворожу КР (крилату ракету) догнала інша ракета.

Варто зазначити і те, що це одна із небагатьох атак, де ракети долетіли до західних регіонів України.

Додамо, внаслідок російської масованої атаки, 15 областей постраждали сьогодні вранці. Метою була енергетика, є пошкодження критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару, про підготовку до якого повідомляли напередодні Дня Незалежності. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла. Він констатував, що ситуація, що склалася після обстрілу, є складною.