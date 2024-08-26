Ракетна атака на Україну 26 серпня – експерт назвав три причини її проведення

За словами експерта, поведінка ворога досить звичайна, але є один фактор, що вплинув на проведення атаки.

Приблизно з 8 ранку понеділка, 26 серпня, більша частина території України опинилася під черговим масовим ракетним ударом Росії. Вибухи фіксуються у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі, Хмельницькому та інших містах. Цей удар може пояснюватись як мінімум трьома причинами.

Такий коментар дав "Телеграфу" експерт у галузі авіації, засобів радіоелектронної боротьби та дронів Анатолій Храпчинський. Про це говорить обраний для удару час, цілі та кількість ракет.

Так, першим завданням ворога експерт назвав психологічний тиск на громадянське населення України, оскільки удару було завдано вранці.

Наступною метою удару він назвав атаку стратегічних цілей, і тут у пріоритеті явно енергетична інфраструктура. Численні відключення вже встигли відчути на собі мешканці багатьох українських регіонів. Також експерт не виключає спроби ворога "намацати" літаки Повітряних сил України, але остаточно цілі противника будуть зрозумілі після закінчення атаки та аналізу її результатів.

"Також вони просто накопичили достатні запаси ракет для атаки", — резюмує співрозмовник "Телеграфа".

За підрахунками моніторингових каналів в атаці взяли участь близько 60 "шахедів", понад 10 літаків носіїв авіаційних ракет і чотири кораблі-носія ракет "Калібр".

Зазначимо, що останній масовий ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України відбувся 11 квітня. Тоді в атаці взяли участь 82 дрони та ракети, а її результатом стало знищення Трипільської ТЕС під Києвом, а пізніше – жорсткі відключення електроенергії. Як повідомляють деякі обленерго, НЕК "Укренерго" запровадило графік аварійних відключень для стабілізації ситуації.