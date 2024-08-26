Ракетная атака на Украину 26 августа – эксперт назвал три причины ее проведения

По словам эксперта, поведение врага довольно обычно, но есть один фактор повлиявший на проведение атаки

Примерно с 8 утра понедельника, 26 августа, большая часть территории Украины оказалась под очередным массовым ракетным ударом России. Взрывы фиксируются в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Кривом Роге, Хмельницком и других городах. Этот удар может объясняться как минимум тремя причинами.

Такой комментарий дал "Телеграфу" эксперт в области авиации, средств радиоэлектронной борьбы и дронов Анатолий Храпчинский. Об этом говорит выбранное для удара время, цели и количество ракет.

Так, первой задачей врага эксперт назвал психологическое давление на гражданское население Украины, поскольку удар был нанесен утром.

Следующей целью удара он назвал атаку стратегических целей и тут в приоритете явно энергетическая инфраструктура. Многочисленные отключения уже успели почувствовать на себе жители многих украинских регионов. Также эксперт не исключает попытки врага "нащупать" самолеты Воздушных сил Украины, но окончательно цели противника будут ясны после окончания атаки и анализа ее результатов.

"Наконец, они просто накопили достаточные запасы ракет для атаки", — резюмирует собеседник "Телеграфа".

По подсчетам мониторинговых каналов в атаке приняли участие около 60 "шахедов", более 10 самолетов носителей авиационных ракет и четыре корабля-носителяи ракет "Калибр".

Отметим, что последний массовый ракетный удар по энергетической инфраструктуры Украины произошел 11 апреля. Тогда в атаке приняли участие 82 дрона и ракеты, а ее результатом стало уничтожение Трипольской ТЭС под Киевом, а позднее – жесткие отключения электроэнергии. Как сообщают некоторые облэнерго, НЭК "Укрэнерго" ввело график аварийных отключений для стабилизации ситуации.