Обозвал Путина и раскрыл подробности: Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ

РФ снова била по критической гражданской инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Глава государства сообщил актуальные подробности и жестко охарактеризовал Путина.

Об этом он заявил я своего внеочередного видеообращения. По словам Зеленского утренняя атака была одной из самых массированных. Также она была комбинированной.

"Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов",- рассказал президент.

Президент отметил, что целью циничного удара снова являлась критическая гражданская инфраструктура Украины.

"По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь. Много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем", — рассказал он.

Комментируя атаку, Зеленский назвал Путина больным существом, которое не изменяет себе. Однако, по его мнению, диктатор делает это, пока мир позволяет ему это делать.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, как люди переживали массированную атаку РФ.