Россияне убили молодую женщину на Житомирщине: подробности утренней атаки

Кремлевские захватчики также повредили жилые дома и объекты критической инфраструктуры

По предварительным данным, в результате утреннего массированного удара в понедельник, 26 августа, в Житомирской области погибла 32-летняя женщина. Это произошло из-за падения обломков сбитого "шахеда".

Печальное известие сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. О последствиях ракетной атаки РФ он сообщил в своем Telegram.

"К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина ", — говорится в сообщении.

Глава области также сообщил, что враг повредил жилые дома и объекты критической инфраструктуры. На местах работают спасатели и ремонтные бригады.

Бунечко добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин прокомментировал обстановку в городе после обстрелов во время утренней трансляции на своей Facebook-странице. По его словам, в результате российских обстрелов временно приостановлены поставки воды и электроэнергии.

Сухомлин отметил, что на местах обстрелов активно работают специалисты ГСЧС и другие службы. Пока информации о полном восстановлении электроснабжения нет. Но в случае критической ситуации городские власти разработали определенный план.

Городской голова добавил, что уже собирает штаб для обсуждения дальнейших действий, а городской совет формирует дополнительные резервы горюче-смазочных материалов для работы генераторов.

Канализационная система города уже работает на генераторах, а более подробная информация будет предоставлена впоследствии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 26 августа мощные взрывы раздавались во многих городах, в том числе и в Одессе. Там в результате атаки пострадали четыре человека, среди которых — 10-летний мальчик.