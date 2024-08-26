Росіяни вбили молоду жінку на Житомирщині: подробиці ранкової атаки

Кремлівські загарбники також пошкодили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури

За попередніми даними, внаслідок ранкового масованого удару в понеділок, 26 серпня, у Житомирській області загинула 32-річна жінка. Це сталося через падіння уламків збитого "шахеда".

Сумну звістку повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Про наслідки ракетної атаки РФ він повідомив у своєму Telegram.

"Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.", — йдеться у повідомленні.

Керівник області також повідомив, що ворог пошкодив житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Бунечко додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла.

Своєю чергою міський голова Житомира Сергій Сухомлин прокоментував обстановку у місті після обстрілів під час ранкової трансляції на своїй Facebook-сторінці. За його словами, внаслідок російських обстрілів тимчасово призупинено постачання води та електроенергії.

Сухомлин зазначив, що на місцях обстрілів активно працюють фахівці ДСНС та інші служби. Наразі інформації щодо повного відновлення електропостачання немає. Але в разі критичної ситуації міська влада розробила певний план.

Міський голова додав, що вже збирає штаб для обговорення подальших дій, а міська рада формує додаткові резерви паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів.

Каналізаційна система міста вже працює на генераторах, а детальніша інформація буде надана згодом.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 26 серпня потужні вибухи лунали у багатьох містах, зокрема й в Одесі. Там внаслідок атаки постраждало четверо людей, серед яких — 10-річний хлопчик.