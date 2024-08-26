Масштабы впечатляют: в сети показали, откуда и как летели российские ракеты и дроны по Украине (карта)

Армия РФ могла использовать дроны, а также крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования

В понедельник, 26 августа, Украина пережила самую большую за последнее время ракетно-дроновую атаку. В результате пострадали 15 регионов.

Телеграф показал траекторию полета вражеских ракет. Фото были опубликованы во львовских пабликах.

На карте видно, что большинство российского оружия держали курс на западные регионы. Кстати, там также раздавались взрывы и повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Российские войска запускали оружие с аэродрома Ейск Краснодарского края РФ, мыса Чауда в Крыму, а также с аэродрома Халино, находящегося в Курской области.

Также в сети показали карту с последствиями атаки РФ по Украине по состоянию на данный момент.

Аналитики Defense Express сообщают, что для атаки украинских городов 26 августа россияне могли использовавать дроны, а также крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Эта атака была предпринята после длительной паузы РФ. Ведь на протяжении всего августа и большей части июля враг в большинстве своем атаковал лишь Shahed-ми, или незначительным количеством ракет. А последняя масштабная комбинированная атака прошла еще 8 июля, когда враг использовал 38 ракет разных типов, включая "Циркон" и "Кинжал".

Атака 26 августа началась еще с полуночи заходом в воздушное пространство Украины десятков Shahed-ов, которые враг направлял волнами до утра.

Сейчас ракетная угроза прекратилась. Однако российские дальнобойные дроны все еще кружатся в воздухе, пишут Воздушные силы.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ.