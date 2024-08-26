Вторая волна дронов: российская атака на Киев продолжается, подробности

ПВО с ночи уже уничтожила в общей сложности примерно полтора десятка БПЛА

В понедельник, 26 августа, после массированной утренней атаки на Украину, в обед Киев продолжают атаковать вражеские дроны. Воздушная тревога в столице длится более 6 часов.

Как отметил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко, в результате работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве разрушений и пострадавших нет.

"Прямо сейчас идет атака на Киев ударных БпЛА по разным направлениям. В Киеве без разрушений и пострадавших", — говорится в сообщении.

Однако из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. В столице есть проблемы с электроснабжением во многих районах. Сейчас в Киеве разворачивают Пункти незламності. Тем временем энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий удара.

По словам Попко, ПВО с ночи уже уничтожила в общей сложности около полутора десятков вражеских беспилотников, летевших на столицу. Главной целью сложной и комбинированной атаки оккупантов утром стали объекты инфраструктуры.

Что рассказали в КМВА об утренней атаке

После пуска десятков дронов на столицу в 5 утра Воздушные Силы Украины сообщили, что в России взлетело 11 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Тогда же был зафиксирован выход в море 4 ракетоносителя "Калибров", с общим залпом до 28 ракет.

"Впоследствии враг поднял в небо 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, затем 3 МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Ко всему этому арсеналу добавились запуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России", — говорится в сообщении КМВА.

Во время атаки на Киев крылатые ракеты заходили, совершая сложные маневры, и двигаясь плотными группами в разных направлениях. В то же время Россия выпустила в направлении столицы подряд несколько баллистических ракет. В частности, и аэробалистический "Кинжал".

"Силами противовоздушной обороны было поражено около полутора десятков ракет", — добавляет Попко.

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