Росіяни влучили в готель у Кривому Розі, пишуть в мережі: під завалами люди (фото)

Окупанти атакували місто балістичними ракетами, є жертви серед цивільного населення

Російські окупанти ввечері 26 серпня атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Мішенню для них вчергове став цивільний об'єкт – попередньо, за даними місцевих каналів, ракети влучили в готель, де перебувало багато цивільних, є загиблі та поранені, під завалами можуть бути люди.

Про атаку на цивільний об'єкт повідомив також голова адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", – сказано у повідомленні Вілкула.

Лисак підтвердив атаку по цивільному об'єкту та наявність загиблих і поранених. Він також зазначив, що рятувальна операція все ще продовжується. Тим часом з'явилися перші фото з місця російського теракту.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого. Також пошкоджено ще один житловий будинок, у якому є постраждалі.