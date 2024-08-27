Мінус половина потужностей: найбільший російський НПЗ зупинив роботу після вибухів

Вивід з ладу АВТ-11 може повністю припинити процес гідрокрекінгу на НПЗ

Омський нафтопереробний завод в Росії фактично зупинив роботу після вибуху, який пролунав там вдень 26 серпня. Інцидент вивів з ладу майже половину потужностей найбільшого російського НПЗ.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело. Співрозмовник агентства розповів, що внаслідок вибуху зупинилася робота установки первинного перероблення нафти АВТ-11, яка була найпродуктивнішою на всьому НПЗ.

АВТ-11, запущена в роботу у 2023 році, переробляла 8,4 млн тонн нафти на рік та 1,2 млн тонн газового конденсату, забезпечуючи 41% потужності нафтозаводу. Омський НПЗ виготовляє 1/10 всього палива в Росії: у 2023 році він виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від загального виробництва), 8,1 млн тонн дизельного палива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

Вивід з ладу АВТ-11 може повністю припинити процес гідрокрекінгу на НПЗ, оскільки вакуумний газойль для нього також виготовляла АВТ-11. Установка АВТ-10, друга за продуктивністю, забезпечує 37% потужності, але 1 серпня там відбулася пожежа і невідомо, чи доремонтували її, або вона все ще не працює.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у понеділок, 26 серпня, російські міста Саратов та Енгельс (Саратовська область) атакували безпілотники. Російська влада заявила, що і там і там "є факти попадання уламків у житлові будинки". Постраждали двоє людей. Примітно, що поряд розташований військовий аеродром "Енгельс", з якого 26 серпня вранці росіяни підняли в небо Ту-95 для атаки на Україну.