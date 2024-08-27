Россияне попали по отелю в Кривом Роге, пишут в сети: под завалами люди (фото)

Оккупанты атаковали город баллистическими ракетами, есть жертвы среди гражданского населения.

Российские оккупанты вечером 26 августа атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Мишенью для них в очередной раз стал гражданский объект – предварительно, по данным местных каналов, российские ракеты попали в гостиницу, где находилось много гражданских, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди.

Про атаку на гражданский объект сообщил также глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетное попадание в здание гражданской инфраструктуры. Одна женщина погибла. Четверо человек ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек. Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", — говорится в сообщении Вилкула.

Лысак подтвердил атаку по гражданскому объекту и наличие погибших и раненых. Он также отметил, что спасательная операция все еще продолжается. Между тем, появились первые фото с места российского теракта.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.

Как сообщалось ранее, в Луцке поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Также поврежден еще один жилой дом, в котором есть пострадавшие.