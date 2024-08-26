Геть новенькі ракети: стало відомо, чим РФ била по Україні під час масштабної атаки (фото)

Уламки російських ракет дослідять в межах додаткових експертиз

Над ранок, 26 серпня, під час масштабної російської атаки по Україні, ворог завдав ударів кількома типами ракет. Били "Калібрами", "Х-101", "Х-69" та "Кинджалами" (Іскандер-М).

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Відповідну заяву зробив за підсумками огляду місць подій.

"Власне, збиття ракети типу "Кинджал" (Іскандер-М) силами та засобами української протиповітряної оборони зафіксовано над столицею. Окрім того, встановлено використання росіянами модернізованих ракет "Х-101" із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною. Маркування на цих ракетах свідчить про їх виробництво у II-III кварталах 2024 року", — розповів Олександр Рувін.

За словами Рувіна, нині чекають на подальші експертизи, щоб з’ясувати компонентну базу ракет, мікроелектроніку та інші технічні складники ворожої зброї.

Інфографіка від UNN

Ракета "Калібр"

Крилата ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км, головна її небезпечність — швидкість, яка сягає 180-240 м/с. Крім того, ця ракета йде на малих висотах і здатна маневрувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи по ній не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

Характеристики ракети "Калібр"

Ракета "Х-101"

Це стратегічна авіаційна дозвукова крилата повітряна ракета класу "повітря – земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії. Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія, яка дозволяє змінювати ціль навіть після її запуску.

Варто зауважити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".

Російська ракета Х-101

Ракета "Х-69"

Х-69 була прийнята на озброєння РФ у 2023 році, проте її не можна назвати в прямому сенсі слова "новою", адже по суті вона є модернізацією старої радянської ракети Х-59, і на початку розробки у 2009 році заявлялася як Х-59МК2.

У порівнянні з базовим варіантом Х-69 дійсно має набагато кращі показники. Так, якщо базовий варіант Х-59 міг бити на дальність 40 км бойовою частиною вагою 150 кг, Х-69 має показники 290 км і 310 кг відповідно.

Також перевагою ракети є широка номенклатура літаків, здатних її нести — Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С і МіГ-29К. Швидкість польоту ракети від 750 до 1000 км/год.

Ракета Х-69 у розрізі

Ракета "Кинджал"

"Кинджал" є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з'явилися на озброєнні армії РФ у 2017 році.

Ракети "Кинджал" є чи не найбільш небезпечними, адже здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Бойова частина "Кинджала" дорівнює 500 кг тротилу. Системам ППО складно збити "Кинджал", бо ракета після запуску підіймається вгору на 20 км, а потім падає на ціль. Проте, українцям вже не раз вдавалося збити небезпечну ракету.

Ракета "Кинджал"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали, звідки і як летіли російські ракети і дрони по Україні. Російські війська запускали зброю з аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ, мису Чауда в Криму, а також з аеродрому Халіно, який знаходиться у Курській області.