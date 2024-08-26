Совсем новенькие ракеты: стало известно, чем РФ била по Украине во время масштабной атаки (фото)

Обломки российских ракет исследуют в рамках дополнительных экспертиз

Под утро, 26 августа, во время масштабной российской атаки по Украине, враг нанес удары несколькими типами ракет. Били "Калибрамы", "Х-101", "Х-69" и "Кинжалами" (Искандер-М).

Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Соответствующее заявление сделал по итогам осмотра мест событий.

"Собственно, сбитие ракеты типа "Кинжал" (Искандер-М) силами и средствами украинской противовоздушной обороны зафиксировано над столицей. Кроме того, установлено использование россиянами модернизированных ракет "Х-101" с двумя боевыми частями — кассетной и осколочно-фугасной. Маркировка на этих ракетах свидетельствует об их производстве во II-III кварталах 2024 года", — рассказал Александр Рувин.

По словам Рувина, сейчас ждут дальнейшие экспертизы, чтобы выяснить компонентную базу ракет, микроэлектронику и другие технические составляющие вражеского оружия.

Инфографика от UNN

Ракета "Калибр"

Крылатая ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км, главная ее опасность — скорость, достигающая 180-240 м/с. Кроме того, эта ракета идет на малых высотах и способна маневрировать с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Характеристики ракеты "Калибр"

Ракета "Х-101"

Это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая воздушная ракета класса "воздух – земля". Россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году и "испытали" в Сирии. Особенностью ракеты является непрогнозируемая траектория, позволяющая изменять цель даже после ее запуска.

Следует заметить, что это одна из самых дорогих российских ракет – приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

Российская ракета Х-101

Ракета "Х-69"

Х-69 была принята на вооружение РФ в 2023 году, однако ее нельзя назвать в прямом смысле слова "новой", ведь по сути она модернизация старой советской ракеты Х-59, и в начале разработки в 2009 году заявлялась как Х-59МК2.

В сравнении с базовым вариантом Х-69 действительно имеет гораздо лучшие показатели. Так, если базовый вариант Х-59 мог бить на дальность 40 км боевой частью весом 150 кг, Х-69 имеет показатели 290 км и 310 кг соответственно.

Также преимуществом ракеты является широкая номенклатура самолетов, способных ее нести – Су-30МК, Су-34, Су-35С, МиГ-35С и МиГ-29К. Скорость полета ракеты от 750 до 1000 км/ч.

Ракета Х-69 в разрезе.

Ракета "Кинжал"

"Кинжал" является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году.

Ракеты "Кинжал" являются едва ли не самыми опасными, ведь способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете.

Боевая часть "Кинжала" равна 500 кг тротила. Системам ПВО сложно сбить "Кинжал", потому что ракета после запуска поднимается на 20 км, а затем падает на цель. Однако украинцам уже не раз удавалось сбить опасную ракету.

Ракета "Кинжал"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали, откуда и как летели российские ракеты и дроны по Украине. Российские войска запускали оружие с аэродрома Ейск Краснодарского края РФ, мыса Чауда в Крыму, а также с аэродрома Халино, находящегося в Курской области.