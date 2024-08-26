Последствия атаки РФ: в Польше "потерялся" российский дрон, досталось и Молдове

Объект был под "полным контролем, под полным наблюдением"

Во время масштабной атаки российских террористов на Украину, произошедшую в понедельник, 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Это не первый подобный случай. В один из прошлых разов Польша не стала сбивать российскую ракету.

Об инциденте, произошедшем около семи часов утра по польскому времени, сообщает "Polskie Radio". Объект залетел на территорию Польши вблизи украинского города Червоноград Львовской области.

"Сегодня утром произошел один из мощнейших обстрелов территории Украины со стороны дальней авиации Российской Федерации. Удары с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов также наносились по объектам, расположенным вблизи нашей границы", — написали в Оперативном командовании видов Вооруженных сил Польши.

Как сообщил оперативный командующий Вооруженными силами генерал Мацей Клиш, один из российских беспилотников залетел на территорию Польши и вероятно все еще находится здесь.

"Поиски продолжаются, ищут в гмине Тышовце, Люблинского воеводства", — сказал Клиш.

"Характеристики свидетельствуют, что объект не является ракетой, не является ни гиперзвуковой, ни баллистической, ни управляемой ракетой. Вероятно, это объект типа беспилотный летательный аппарат, который в настоящее время, согласно процедурам, принятым в стране, мы называем неопознанным воздушным объектом", – сказал генерал журналистам во время брифинга.

Гмина Тышовце на карте Польши

Во время брифинга журналистам заявили о том, что объект находился под "полным контролем, под полным наблюдением". Однако его не смогли сбить из-за плохих погодных условий.

"Объект исчез примерно через 25 км на территории Польши. Из-за погодных условий я не смог дать приказ уничтожить его, потому что были бы несоблюдены процедуры, а именно не было бы визуального подтверждения. Объект исчез с радаров. Объект не был подтвержден ни авиацией союзников, ни польской авиацией, а также объект не был подтвержден визуально вертолетами", – сказал он.

Испытала на себе последствия масштабной российской атаки и Молдова. Там сообщили о перебоях в энергосистеме из-за удара по критической инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Курской области еще два села перешли под контроль Украины.