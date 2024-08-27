Підтверджено чергову масовану атаку: росіяни запустили по Україні крилаті ракети (оновлюється)

Літаки, скоріше за все, випустили ракети майже відразу після того, як злетіли з аеродрому

Російські окупанти вчергове влаштували по Україні масовану ракетну атаку. На жаль, з літаків Ту-95, які вони підняли у небо вночі, було запущено невизначену кількість крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторинг. Зазначається, що літаки, скоріше за все, випустили ракети майже відразу після того, як злетіли з аеродрому "Енгельс-2".

(оновлюється)

7:00 Відбій ракетної небезпеки. Загроза "шахедів" залишається актуальною, вона триває вже 8 годин.

6:50 Житомир — БпЛА у напрямку міста.

6:45 У ПС повідомляють про балістику на Васильків та Обухів. У Києві знову оголошено повітряну тривогу.

6:35 Станом на 6:32 на заході Дніпропетровщини, спостерігається БпЛА. Він рухається на північно-східний напрямок.

Ворожі "шахеди" фіксуються:

на Кировоградщині, курс на південь

на Харківщині, курс на південь

на Сумщині північно-східний напрямок

на Чернігівщині та Київщині, курс на південь

дрони на Житомирщині, південний напрям

6:25 "Шахеди" долетіли до міста Старокостянтинів Хмельницької області. Пролунали вибухи, працює ППО.

05:55 Дорозвідка по крилатих ракетах.

05:45 Крилаті ракети змістилися у бік Рівненської області, маневрують.

05:40 Моніторинг повідомляє про істеричні зміни курсу крилатих ракет. Схоже, що вони намагаються атакувати Старокостянтинів.

05:30 Залишки крилатих ракет перебувають у Хмельницькій області. Також у небі все ще знаходяться ударні БПЛА, під атакою Умань та Старокостянтинів.

05:20 Було чутно вибухи в районі Києва. Інші крилаті ракети зараз фіксуються в районі Вінницької області. Моніторинг повідомив, що близько 05:00 літаки окупантів здійснили пусковий маневр на Каспії, тому близько 06:00 можна очікувати чергову партію крилатих ракет.

05:10 Щонайменше одна крилата ракета у бік Борисполя.

05:05 Фіксується ракета у напрямку Києва зі східного напрямку. Також одна крилата ракета взяла курс на Кропивницький.

04:55 ПС ЗСУ повідомили про групу крилатих ракет, яка влетіла на територію України з тимчасово контрольованої росіянами Брянської області. Повідомляється про ракету у бік Києва, а також у бік Полтавської та Черкаської областей.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.

Сили оборони України відбили атаку окупантів, знищивши 102 ракети зі 127 запущених окупантами. Крім того, було перехоплено 99 дронів типу "Шахед" зі 109. Варто зазначити, що лише ракетна атака росіянам обійшлася більш ніж у 1,2 мільярда доларів.