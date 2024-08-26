ВСУ "настріляли" цілей майже на мільярд доларів: у скільки Путіну обійшовся обстріл 26 серпня

Ціна обстрілу колосальна

Вранці та вдень 26 серпня Україна зазнала найбільш масштабної атаки за все повномасштабне вторгнення Росії. Окупанти запустили понад сотню ракет і понад сотню дронів.

Про це поінформував командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму telegram-каналі. За його словами, більшість російських ракет і дронів були збиті.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА", — написав він.

Він зазначив, що українська ППО перехопила:

одну ракету "Кинжал" із трьох;

одну балістичну ракету "Іскандер" із шести;

одну крилату ракету Х-22 із трьох;

99 крилатих та авіаційних ракет інших типів зі 115.

Тобто всього було збито 102 ракети. Крім того, було перехоплено 99 дронів типу "Шахед" зі 109. Варто зазначити, що лише ракетна атака росіянам обійшлася більш ніж у 1,2 мільярда доларів.

Як відомо, вартість російських ракет складає:

Х-47М2 "Кінджал" — близько 10 мільйонів доларів за штуку;

"Іскандер" — близько 3 мільйонів за одиницю;

"Калібр" — близько 6,5 мільйона доларів за штуку;

Х-59/Х-69 – близько 500 тисяч доларів за штуку.

Х-101 приблизно 13 мільйонів за штуку;

Вартість Х-22 оцінити складно, оскільки їх випускали за часів розпалу холодної війни, однак у мережі гуляють оцінки в 1 мільйон за штуку. Тобто всі випущені ракети за цими підрахунками коштуватимуть 1,239 мільярда доларів.

Щодо БПЛА "Шахед", то його вартість була заявлена росіянами на рівні 20 тисяч доларів, проте ця сума на думку експертів суттєво занижена. Наприклад, під час витоку даних на початку 2024 року стало відомо, що Іран намагався продавати росіянам дрони цього типу за вартістю близько 375 тисяч доларів за комплект, проте ті змогли збити ціну до 193 тисяч за комплект. Оскільки точної вартості ніхто не знає, то можна лише спекулювати на тему ціни збитого в українському небі заліза, проте якщо припустити, що "мопед" обходиться російському бюджету хоча б у 100 тисяч доларів, то йдеться про запуск БПЛА на 10 мільйонів доларів.

Робити розрахунок того, скільки коштів російських платників податків знищила ППО України складно, оскільки Повітряні сили дають кількість Х-101, Х-59/Х-69 та "Калібрів" одним рядком, що не дозволяє зрозуміти скільки і яких ракет було збито.

Втім, якщо грубо прикинути, що ЗСУ перехопили понад 80% усіх ракет, можна припустити, що 991 мільйон доларів до цілі не долетів. Також до цього можна додати майже 10 мільйонів доларів у дронах, лише одиниці з яких подолали ППО

Як повідомлялося раніше, у Луцьку через атаку було пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого. Також пошкоджено ще один житловий будинок, у якому постраждали.