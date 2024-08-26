ВСУ "настреляли" целей почти на миллиард долларов: во сколько Путину обошелся обстрел 26 августа

Цена обстрела колоссальна

Утром и днем 26 августа Украина подверглась наиболее масштабной атаке за всё полномасштабное вторжение России. Оккупанты запустили более сотни ракет и более сотни дронов.

Об этом проинформировал командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем telegram-канале. По его словам, большая часть российских ракет и дронов были сбиты.

"Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА", — написал он.

Он отметил, что украинская ПВО перехватила:

одну ракету "Кинжал" из трех;

одну баллистическую ракету "Искандер" из шести;

одну крылатую ракету Х-22 из трех;

99 крылатых и авиационных ракет других типов из 115.

То есть, всего было сбито 102 ракеты. Кроме того, было перехвачено 99 дронов типа "Шахед" из 109. Стоит отметить, что лишь ракетная атака россиянам обошлась в более в 1,2 миллиарда долларов.

Как известно, стоимость российских ракет составляет:

Х-47М2 "Кинджал" — около 10 миллионов долларов за штуку;

"Искандер" — около 3 миллионов за единицу;

"Калибр" — около 6,5 миллиона долларов за штуку;

Х-59/Х-69 — около 500 тысяч долларов за штуку.

Х-101 примерно 13 миллионов за штуку;

Стоимость Х-22 оценить сложно, поскольку их выпускали во времена разгара холодной войны, однако в сети гуляют оценки в 1 миллион за штуку. То есть все выпущенные ракеты по этим подсчетам обойдутся в 1,239 миллиарда долларов.

Что касается БПЛА "Шахед", то его стоимость была заявлена россиянами на уровне 20 тысяч долларов, однако эта сума по мнению экспертов существенно занижена. Например, во время утечки данных в начале 2024 года стало известно, что Иран пытался продавать россиянам дроны этого типа по стоимости в около 375 тысяч долларов за комплект, однако те смогли сбить цену до 193 тысяч за комплект. Так как точной стоимости никто не знает, то можно лишь спекулировать на тему цены сбитого в украинском небе железа, однако если допустить, что "мопед" обходится российскому бюджету хотя бы в 100 тысяч долларов, то речь идет о запуске БПЛА на 10 миллионов долларов.

Делать расчет того, сколько средств российских налогоплательщиков уничтожила ПВО Украины сложно, поскольку Воздушные силы дают количество Х-101, Х-59/Х-69 и "Калибров" одной строкой, что не позволяет понять сколько и каких ракет было сбито.

Впрочем, если грубо прикинуть, что ВСУ перехватили более 80% всех ракет, то можно предположить, что 991 миллион долларов до цели не долетел. Также к этому можно добавить почти 10 миллионов долларов в дронах, лишь единицы из которых преодолели ПВО

Как сообщалось ранее, в Луцке из-за атаки был поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Также поврежден еще один жилой дом, в котором есть пострадавшие.