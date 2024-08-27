У Києві прогриміли вибухи: окупанти атакували столицю безпілотниками

За даними моніторингу, над Київщиною у бік столиці було зафіксовано щонайменше п'ять БПЛА окупантів

У Києві вночі 27 серпня пролунали сильні вибухи. Російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками, працює протиповітряна оборона, мешканців просять перебувати в укриттях.

Про відбиття атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там підтвердили наліт російських безпілотників та роботу ППО, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили, що зафіксовано ударні безпілотники російських окупантів у регіоні. Їх знищує протиповітряна оборона. За даними моніторингу, над Київщиною у бік столиці було зафіксовано щонайменше п'ять БПЛА окупантів, не виключається підльот ще декількох.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.

Сили оборони України відбили атаку окупантів, знищивши 102 ракети зі 127 запущених окупантами. Крім того, було перехоплено 99 дронів типу "Шахед" зі 109. Варто зазначити, що лише ракетна атака росіянам обійшлася більш ніж у 1,2 мільярда доларів.