Очевидно, що частина російських ракет летіли абияк

Під час російського ракетного удару по Україні одна з крилатих ракет впала в Київське водосховище. "Телеграф" звернувся за коментарем до колишнього спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната.

Відповідним відео поділились місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що ракета на повній швидкості врізається у воду за кілька десятків метрів від українських військових, яких лише дивом не зачепило.

Від удару в повітря піднявся великий стовп води, проте важко зрозуміти, чи вибухнула вона, чи ні.

Обережно на кадрах є нецензурна лексика.

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Телеграфу" сказав, що з наслідками прильоту будуть розбиратися фахівці, проте зазначив, що її уламки навряд чи становлять цінність для подальшого вивчення.

"Думаю, є вже багато у них (українських фахівців, — ред.) зразків", — сказав він.

Х-101 є однією з найновіших російських крилатих ракет повітряного базування. Хоча її розробка розпочалася у 1980 роках, але на озброєння її прийняли лише у 2013 році.

Згідно з оцінками на 2022 рік, вартість запуску однієї такої ракети коштує росіянам 13 мільйонів доларів США, що робить дуже сумнівною доцільність її використання для проведення "денацифікації" київської риби.

Х-101 досягає довжини майже 7,5 метра і може пролетіти близько 2800 кілометрів, хоча є дані про те, що насправді її максимальна дальність становить до 5500 кілометрів. Втім, якщо врахувати, що Україна із заходу на схід простягається на 1316 кілометрів, то у будь-якому разі запасу палива їй вистачить, щоб пролетіти від Донецька до Львова та повернутися назад.

Також вона може оснащуватися осколково-фугасною, фугасною або касетною боєголовкою вагою до 400 кілограмів.

Як повідомлялося раніше, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз змогли з’ясувати, що під час обстрілу 26 серпня росіяни застосували зовсім нові ракети, які були зроблені у II-III кварталах 2024 року.